Reinaldo participa nesta quinta-feira do Fórum dos Governadores em Brasília

Deurico/Capital News O governador Reinaldo Azambuja estará em Brasília nesta quinta-feira

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) estará em Brasília nesta segunda-feira (1º) para participar do Fórum Permanente dos Governadores. A intenção dos chefes de Executivos estaduais é levar à presidente Dilma Rousseff propostas para melhorar a situação financeira de estados e municípios.



A principal reivindicação será a renegociação da dívida com a União. Os governadores argumentam que o governo federal deve retirar a exigência de só permitir a revisão do juro e do índice de correção para os estados que desistirem das ações que tramitam na Justiça questionando o pagamento.



Uma liminar conquistada na última semana pelo governo de Alagoas no Supremo Tribunal Federal garante a repactuação da dívida mesmo sem a desistência de ações na Justiça.



O Fórum Permanente dos Governadores foi criado no dia 28 de dezembro do ano passado, durante reunião-almoço na residência oficial do governador do Distrito Federal (DF), Rodrigo Rollemberg, em Brasília. Na ocasião, ficou decidido que as reuniões seriam mensais, com a finalidade de construir uma agenda comum para o país.