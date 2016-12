Reinaldo participa de última reunião do Fórum de Governadores em Brasília

Divulgação Reinaldo Azambuja participa do Fórum dos governadores em Brasília

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) permanece em Brasília (DF) nesta sexta-feira (2) onde participa do último encontro de 2016 do Fórum de Governadores do Brasil Central. Participam do consórcio os estados de Goiás, Mato Grosso, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Tocantins.



Entre as deliberações que serão extraídas do fórum estão assuntos relacionados as áreas do turismo, educação, saúde, sanidade, meio ambiente e o novo projeto de compras públicas, conduzido pelo Distrito Federal.



Na última reunião do ano, os governadores do Consórcio Brasil Central (CBR) reconduzem o dirigente de Goiás, Marconi Perillo, à presidência do grupo.



Os trabalhos serão conduzidos na Residencia Oficial de Águas Claras. Às 7h30 será a abertura, seguida de reunião privativa dos governadores às 8h. Na sequência, às 8h30, ocorre a Assembleia Geral dos Governadores, com o Conselho de Administração. Às 9h30 foi marcada coletiva de imprensa e às 10h a abertura dos trabalhos. O encerramento está programado para 13h.