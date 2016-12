Reinaldo participa de reunião do Conselho Deliberativo da Sudeco, em Brasília

Deurico/Capital News O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) cumpre agenda nesta quarta-feira (7) em Brasília

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) cumpre agenda nesta quarta-feira (7), em Brasília (DF), onde participa, às 10h, da 6ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo do Condel/Sudeco (Desenvolvimento do Centro-Oeste). Na ocasião, o governador deve reiterar sobre a importância das linhas de crédito para dar suporte à política de indução do desenvolvimento, que tem no setor rural e comércio suas principais atividades econômicas, e a necessidade de ajustes nas regras do fundo, principalmente a revisão das taxas de juros.



O Governo do Estado vem trabalhando na aprovação de alterações importantes nas regras do Fundo Constitucional do Centro-Oeste (FCO) para estimular o setor empresarial.



Entre as mudanças estão à ampliação dos recursos do Fundo destinados ao Estado, a revisão para baixo das taxas de juros do FCO, a possibilidade de financiamento de projetos para a retenção de matrizes suínas, a desvinculação de insumos e estoque nos empréstimos de capital de giro e extensão dessa modalidade para grandes empresas, entre outras.



Todas essas reivindicações foram apresentadas pelo secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, Jaime Verruck, na 7ª Reunião Ordinária do Comitê Técnico do Conselho Deliberativo Centro-Oeste, realizada no último dia 28 de novembro em Brasília e agora serão levadas pelo governador para aprovação em reunião na capital federal.



O Condel é órgão de administração colegiada, instituído como instância de deliberação superior da Sudeco e de natureza permanente.