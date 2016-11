Reinaldo participa de lançamento de campanha para doação de brinquedos

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) cumpre agenda nesta terça-feira (22), em Campo Grande. Às 9h, ele vai participar do lançamento da 2ª Campanha de Doação de Brinquedos com o tema “Divida a Brincadeira”, no auditório da Governadoria. O evento contará com a participação do Coral dos Servidores Públicos de Mato Grosso do Sul.



A campanha lançada ano passado tem como objetivo arrecadar brinquedos que serão entregues para instituições carentes cadastradas na Sedhast (Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho).



O servidor poderá levar brinquedos novos ou em bom estado de conservação até as caixas de coleta que estarão disponíveis em todas as secretarias de Estado e nos demais órgãos públicos até o dia 5 de dezembro.



Em 2015, sete mil brinquedos foram arrecadados e distribuídos para 16 instituições carentes. Neste ano, a meta é presentear crianças de Campo Grande e do interior do Estado.