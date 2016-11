Reinaldo participa de encontrocom prefeitos eleitos no Tribunal de Contas

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) participa na manhã desta segunda-feira (28), partir das 08h30, de evento promovido pelo TCE-MS (Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul), que irá reunir os prefeitos eleitos e reeleitos nas eleições deste ano.



No encontro, denominado: “E agora, prefeito (a)?”, os novos gestores os novos gestores participarão de um conjunto de palestras que abordam desde a função constitucional do Tribunal de Contas, o processo de modernização da Instituição e ações que estão sendo desenvolvidas de orientação para os municípios, com vistas à correta aplicação do dinheiro público, garantindo à sociedade acompanhar a gestão com plena transparência.



O evento acontece na sede do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, localizada no Parque dos Poderes, em Campo Grande.