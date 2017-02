Reinaldo participa de encontro sobre transparência de municípios

Governador Reinaldo Azambuja (PSDB) participa da abertura do encontro “Município Transparente”, que ocorrerá nesta segunda-feira (6) às 13h30, no Centro de Convenções Aquiteto Rubens Gil de Camillo.



O evento é realizado pelo Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União (CGU) e ocorrerá nos 26 estados do país. Os participantes serão capacitados sobre medidas de aperfeiçoamento da gestão, de prevenção e combate à corrupção e de incentivo à transparência.



Conforme o portal da CGU, mais de 3,6 mil inscrições foram feitas. O número inclui prefeitos, vice-prefeitos, secretários, controladores municipais e assessores. Também participarão membros da sociedade civil, como jornalistas, estudantes, pesquisadores, advogados.



O conteúdo programático do evento inclui palestras sobre orçamento; controle interno na Administração Pública; licitações e contratos; responsabilização de servidores e entes privados; prestação de contas; Portal da Transparência; Lei Anticorrupção; ouvidoria pública; dentre outros.



Ainda no encontro, haverá o lançamento do Painel Municípios, que se trata de um site com dados produzidos e coletados pelo Ministério da Transparência nos últimos cinco anos sobre os 5.561 municípios brasileiros. A ferramenta permitirá a consulta sobre: relatórios de auditoria e fiscalização; valor de transferências de recursos federais; convênios já celebrados com a União; denúncias e reclamações; operações especiais; e relação de empresas declaradas inidôneas.