Reinaldo participa de caminhada durante evento em alusão ao Novembro Azul

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) cumpre agenda pública neste sábado (26), em Campo Grande. A partir das 7h30, ele participa da caminhada do servidor que este ano tem como tema a saúde do homem.



A 5º edição do Circuito de Caminhadas do Servidor) terá sorteio de diversos prêmios, espaço kids com monitores, contação de histórias e distribuição de mudas para plantio.



O evento encerra as atividades do calendário esportivo para o servidor, seguirá a temática do “Novembro Azul”.