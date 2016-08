Reinaldo parabeniza Campo Grande e deixa mensagem pelos 117 da Cidade Morena

Chico Ribeiro/Governo MS ..

Em comemoração ao aniversário de 117 anos de Campo Grande, o governador Reinaldo Azambuja redigiu uma mensagem parabenizando a todos os moradores da capital sul-mato-grossense. Reinaldo, que é campo-grandense de nascença, sempre esteve em contato permanente com a Cidade Morena, mesmo residindo parte de sua vida em Maracajú. Quando deputado estadual e federal, sempre prestigiou o município com diversas melhorias.



Atualmente, está no cargo de Governador do Estado há um ano e oito meses. Nesse curto espaço de tempo, conseguiu com uma gestão austera investir mais de R$ 200 milhões em melhorias para a cidade.



Confira abaixo na íntegra a mensagem escrita pelo Governador Reinaldo Azambuja:

Do vilarejo pacato edificado pelo fundador José Antônio Pereira a uma metrópole cosmopolita, democrática e multifacetada pela composição de raças e credos. Esta é a nossa Campo Grande, que respira desenvolvimento traçado pela força do trabalho de sua gente.



Tenho orgulho de reafirmar a todos os campo-grandenses, nascidos aqui e de coração, que vamos continuar trabalhando com muita disposição, responsabilidade e transparência pelo desenvolvimento de nossa linda cidade Morena.



Temos motivos de sobra para comemorarmos hoje seus 117 anos. Afinal, estamos investindo em saúde, educação, segurança pública e infraestrutura para garantir uma cidade com melhor qualidade de vida a todos os moradores!



Parabéns Campo Grande!