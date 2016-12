Reinaldo marca evento para sancionar lei que cria controladoria-geral em MS

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) participa na manhã de sexta-feira (9), às 10h30, de solenidade para sansão de lei que institui a controladoria-geral em Mato Grosso do Sul. O evento em alusão ao Dia Internacional de Combate à Corrupção será na sala de reuniões do gabinete do governador, na governadoria, Parque dos Poderes, em Campo Grande.



A edição da lei coincide com a divulgação, pela CGU (Controladoria Geral da União), da terceira edição da Escala Brasil Transparente (EBT). Os indicadores serão divulgados pela CGU no Estado pouco antes da solenidade.



Mato Grosso do Sul obteve uma das maiores notas em novo ranking da transparência na gestão pública. A solidez fiscal é um dos indicadores que qualificam a atual gestão.



O evento contará com a presença dos membros da Rede de Controle, formada pelo controlador geral da União no Estado, José Barbieri; um procurador representando o Ministério Público Federal (MPF), o juiz federal Marcel Brugnera Mesquita; um representante da Receita Federal do Brasil (RFB); e a auditora-geral do Estado, Tatiana Pifer.