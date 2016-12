Reinaldo lança pedra fundamental de indústrias e inaugura videomonitoramento em Dourados

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) cumpre agenda nesta terça-feira (6) na cidade de Dourados, a 228 quilômetros da Capital. Durante a manhã, ele participa do lançamento da pedra fundamental das unidades de processamento de soja e refinaria de óleo da Coamo Agroindustrial Cooperativa em Dourados. À tarde, Azambuja inaugura o sistema de videomonitoramento no Município.



A solenidade de lançamento da pedra fundamental das unidades da Coamo será realizada às 10h nas margens da BR-163 (km 247), local das novas instalações das indústrias, e contará com as presenças da diretoria da Coamo e de autoridades locais, estaduais e nacionais.



A instalação das unidades em Mato Grosso do Sul representa a confiança da Coamo na política de atração de investimentos do Governo do Estado, defende o governador Reinaldo Azambuja. Entre as ações de Governo para garantir a vinda de novas indústrias para Dourados está o investimento de R$ 9,4 milhões em pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no Núcleo Industrial e no acesso ao Polo Industrial da cidade. Após a conclusão, mais de 350 empregos diretos.



Inauguração do sistema de videomonitoramento

Durante agenda em Dourados, o governador também participa da inauguração do laboratório e assinatura da ordem de serviço da obra de construção da cantina e passarelas da Fatec Senai de Dourados (às 8h30 na Rua 20 de Dezembro, 2.645, Jardim Vista Alegre); e inaugura o Sistema de Videomonitoramento em Vias Públicas de Dourados (às 13h30 no Batalhão de Polícia Militar, na Rua Fernando Ferrari, 610, Vila Industrial).



Para instalar 15 câmeras de videomonitoramento na cidade, que vão contribuir com a segurança nas ruas, foram investidos R$ 3,9 milhões dos governos Federal e Estadual, por meio de convênio com a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) do Ministério da Justiça. A implantação das câmeras faz parte da Estratégia Nacional de Segurança Pública (Enafron). Além de Dourados, as cidades de Amambai, Bela Vista, Coronel Sapucaia, Corumbá, Mundo Novo, Naviraí e Ponta Porã também fazem parte do programa.