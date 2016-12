Reinaldo entrega resfriadores e ordenhadeiras para pequenos produtores rurais

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) participa nesta segunda-feira (5), de solenidade de entrega de 131 ordenhadeiras e 28 resfriadores de leite para associações de pequenos produtores rurais e prefeituras municipais. O evento acontece a partir das 9h no Cepaer (Centro de Pesquisa e Capacitação) da Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural), localizado na rodovia MS-080, Km 10, entre o Detran-MS e o polo da UEMS de Campo Grande, saída para Rochedo.



A média é de que 300 famílias agrícolas sejam atendidas com o repasse dos 159 equipamentos foram adquiridos através de dois convênios que somados equivalem mais de R$ 600 mil de fomento a agricultura familiar sul-mato-grossense.



Do total, R$ 220 mil foram aprovados para a compra dos 28 resfriadores, sendo parte do dinheiro oriunda da União e a outra de contrapartida do executivo Estadual. Já para a compra das 131 ordenhadeiras foi movimentada a ordem de R$ 454.963,00. Montante que também reúne recursos do governo Federal e do Estado.



A cerimônia de entrega contará também com a presença do diretor-presidente da Agraer, Enelvo Felini, e o delegado federal Dorival Betini, da DFDA – Delegacia Federal do Desenvolvimento Agrário de Mato Grosso do Sul, órgão vinculado a Sead. Além de prefeitos, vereadores, produtores rurais e outras autoridades ligadas à agricultura familiar do Estado.