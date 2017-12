Reinaldo Azambuja decide se será candidato só depois do Carnaval

Deurico/Capital News Declarações foram dadas durante entrevista coletiva

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) disse nesta quarta-feira (13), durante entrevista coletiva, que tomará uma decisão sobre as eleições de 2018 somente após o Carnaval. Falando aos jornalistas dos sites de Campo Grande, o chefe do Executivo Estadual disse que “vai avaliar a conjuntura política, junto com o partido e com aliados” para decidir se disputará ou não a reeleição em outubro do ano que vem.

Reinaldo lembrou que já se posicionou de forma contrária à reeleição quando ocupava o cargo de deputado federal. “A reeleição é uma coisa que não deu no Brasil, a pessoa fica preocupada com a reeleição e não com a gestão”, avaliou Reinaldo.

O chefe do Executivo Estadual reforçou que a decisão não é apenas pessoal, mas um encaminhamento que depende em grande parte do partido.