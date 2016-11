Reinaldo autoriza construção de pontes e participa de reunião em Brasília

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) autoriza na manhã desta quinta-feira (24), às 8h30, em solenidade na Governadoria, o início da construção de 42 pontes de concreto em 20 municípios de Mato Grosso do Sul.



Segundo a assessoria de imprensa do Governo do Estado, as obras custarão R$ 41,4 milhões aos cofres públicos, sendo R$ 19,6 exclusivos do Estado e o restante de repasses do Governo Federal, devido ao reconhecimento das situações de emergência e calamidade pública decretadas pelos municípios no período de chuvas.



Entre as construções que terão madeiras substituídas por concreto estão aquelas danificadas pelas fortes chuvas que atingiu o Estado no verão 2015/16.



À tarde, Reinaldo participa de audiência com o ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, em Brasília. O encontro acontece previsto para as 17h30.