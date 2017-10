Refis e fundo do equilíbrio fiscal passam pela CCJR e seguem para plenário

Victor Chileno/ALMS CCJR se reúne às terças-feiras, no plenarinho Deputado Nelito Câmara

Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) aprovaram nesta terça-feira (3) pareceres favoráveis a duas matérias consideradas estratégicas para Mato Grosso do Sul: o Projeto de Lei (PL) 225/2017 e o Projeto de Lei Complementar (PLC) 8/2017. O primeiro dispõe sobre formas excepcionais de pagamento de débitos para com a Fazenda Pública, o chamado Refis Estadual (Programa de Refinanciamento). Já o PLC, altera e acrescenta dispositivos à Lei Complementar 93, de 5 de novembro de 2001, que institui o Programa Estadual de Fomento à Industrialização, ao Trabalho, ao Emprego e à Renda (MS Empreendedor).



Ambos foram relatados pelo presidente do grupo de trabalho, Beto Pereira (PSDB). “São projetos muito importantes para assegurar o equilíbrio fiscal do nosso Estado e agora seguem para votação em plenário”, ressaltou. Os projetos tramitam na Casa de Leis em regime de urgência.



Beto relatou também o PL 214/2017, do Executivo, que altera a redação do artigo 1º da Lei 5.024, de 18 de julho de 2017, que autoriza o Poder Executivo Estadual a renegociar as operações de crédito firmadas com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), e três projetos de resolução que concedem Título de Cidadão Sul-Mato-Grossense a Angelo Chaves Guerreiro (proposição de Eduardo Rocha - PMDB), José Olavo Mendes (Maurício Picarelli - PSDB), e Comenda do Mérito Legislativo a Fábio Edir dos Santos Costa (Professor Rinaldo - PSDB).



O presidente da CCJR apresentou parecer contrário ao PL 160/2017, de Pedro Kemp (PT), que acrescenta o parágrafo único ao artigo 4º da Lei 4.135, de 15 de dezembro de 2011. Atualmente, os professores substitutos da Rede Estadual de Ensino são contratados a cada semestre, o que reduz o salário deles no período do recesso escolar. O projeto de lei prevê o contrato anual. Os deputados Professor Rinaldo, Lidio Lopes (PEN) e Renato Câmara (PMDB) acompanharam o voto do relator. Como Kemp é autor do projeto, Cabo Almi (PT) deverá votar como suplente pelo PT na comissão. A matéria poderá ir a plenário com parecer contrário da CCJR ou ser arquivada, caso Almi seja favorável ao parecer.



Kemp apresentou parecer contrário à tramitação do PL 113/2017, de Dr. Paulo Siufi (PMDB), que dispõe sobre a jornada de trabalho dos agentes de controle de vetores, agentes de promoção em saúde, agente de saúde, agentes de saúde comunitário e visitador sanitário. Ele argumentou que a matéria é de competência exclusiva do Poder Executivo. Os demais membros da comissão acompanharam o voto do relator e a proposta foi arquivada.



Com pareceres favoráveis de Kemp, cinco projetos estão em condições de votação em primeira, no plenário. O PL 149/2017, de Felipe Orro (PSDB), obriga os supermercados e estabelecimentos similares de varejo ou atacado a divulgarem a data de validade dos produtos alimentícios nos respectivos códigos de barras. O PL 211/2017, de Lidio Lopes (PEN), declara Utilidade Pública Estadual a Associação Trabalho Social Estrela Branca, com sede em Campo Grande.



O Projeto de Resolução (PR) 41/2017, da Mesa Diretora, altera e acrescenta dispositivos ao anexo da Resolução 65, de 17 de dezembro de 2008 - Regimento Interno da Assembleia Legislativa. Segundo Kemp, a proposta estabelece que o pequeno expediente das sessões plenárias será encerrado às 10h, permitindo que os deputados discorram na tribuna sobre assuntos diversos.