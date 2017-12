Ranking de eficiência em gestão pública coloca Bataguassu em 1º lugar em MS

Bataguassu aparece em primeiro lugar entre os municípios de Mato Grosso do Sul no ranking divulgado pelo IGM-CFA (Índice de Governança Municipal). Campo Grande ficou na terceira posição no ranking estadual e na 119°, considerando o ranqueamento nacional. Desenvolvido para avaliar a gestão pública dos municípios brasileiros, o IGM-CFA é elaborado tendo como base as dimensões fiscais, de gestão e de desempenho do município. O índice se refere aos dados registrados em 2016.

Em divulgação feita pela Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), a entidade explica que dentro deste tripé, são analisados diferentes indicadores que influenciam no ranqueamento nacional de cada cidade avaliada. O ranking ajuda a identificar quais os municípios desenvolvem uma boa ou má gestão.

Com base nesses indicadores, Bataguassu aparece com pontuação de 0.685, alcançando o primeiro lugar no Estado. Considerando o ranking nacional, por sua vez, o município está em 30º lugar. Entre os aspectos analisados, o município aparece em 0.567 em dimensão fiscal, 0.840 em gestão e 0.648 em desempenho.

Para o prefeito do município e presidente da Assomasul , Pedro Caravina (PSDB), o resultado apresentado mostra o compromisso e empenho da atual administração em desenvolver ações em prol da população.

“Este índice mostra mais uma vez que a administração pública está no caminho certo, trabalhando de forma séria, dentro da legalidade e com respeito ao dinheiro ao público. Iniciamos em 2013, ainda no primeiro mandato, um jeito de governar, onde o planejamento estratégico tem sido fundamental para conseguir cumprir com os compromissos feitos à população e também com vistas a realizar investimentos potencializando o desenvolvimento local”, frisou o prefeito.

Campo Grande aparece com pontuação de 0.644, ficando o terceiro no Estado. Entre os aspectos analisados, a Capital aparece em 0.484 em dimensão fiscal, 0.757 em gestão e 0.648 em desempenho.

Transparência pública

Em outro ranking divulgado esta semana pela Rede de Controle de Gestão Pública de Mato Grosso do Sul, acompanhado pelo MPF (Ministério Público Federal), Bataguassu está em 5º lugar em transparência pública entre os municípios do Estado, obtendo nota 9.50.

Os dados apresentados foram coletados no site do município no mês de novembro deste ano e foram avaliados os quesitos Transparência Ativa, Receitas e Despesas, Licitações e Contratos, Relatórios, SIC (Serviço de Informações ao Cidadão), e-SIC (Serviço Eletrônico de Informação ao Cidadão), Divulgação da Estrutura e Forma de Contrato e Boas práticas de transparência.