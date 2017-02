Quatro propostas devem ser analisadas pelos deputados nesta terça

Victor Chileno/ALMS Casa de Leis

Deputados estaduais devem analisar quatro projetos na sessão desta terça-feira (14) durante a Ordem do Dia, quando os parlamentares apresentam as proposições.



Em discussão única, o Projeto de Resolução (PR) 081/2016, do deputado Renato Câmara (PMDB), que cria a Comenda e o Diploma de Honra ao Mérito Legislativo “Amigo do Idoso”.



Já em segunda discussão, são dois: o Projeto de Lei (PL) 177/2016, do deputado Maurício Picarelli (PSDB), que altera a lei 2.990, de 10 de maio de 2005, responsável pela sistematização da posse de cães e gatos no estado; e o PL 186/2016, da deputada Antonieta Amorim (PMDB), que determina a colocação de lixo nos eventos realizados no Parque dos Poderes.



Em primeira discussão, deverá ser votado o Projeto de Lei (PL) 209/2016 do deputado George Takimoto (PDT), que dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação e cumprimento da Lei Federal 13.111, de 25 de março de 2015, por empresas que comercializam veículos automotores novos e usados no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul.

A lei federal traz a obrigatoriedade dos empresários que comercializam veículos automotores informarem ao comprador o valor dos tributos incidentes sobre a venda e a situação de regularidade do veículo quanto a furto, multas, taxas anuais, débitos de impostos, alienação fiduciária ou quaisquer outros registros que limitem ou impeçam a circulação do veículo. (com assessoria)