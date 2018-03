Puccinelli é retirada da lista de acusados da operação Coffee Break

Tamanho do texto

O ex-governador André Puccinelli (MDB) foi retirado da lista de investigados da operação Coffee Break, em unanimidade, pela 1ª Câmara Cível do TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul). A operação investiga suposto esquema de compra e venda de votos para garantir a cassação do então prefeito de Campo Grande, Alcides Bernal (PP),

O órgão acatou na tarde desta terça-feira (20) o recurso da defesa de Puccinelli, com o argumento de que ex-governador não praticou nenhum ato administrativo e pleiteou sua exclusão da investigação.

O caso foi relatado pelo desembargador Sérgio Martins que já havia se posicionado pelo arquivamento das denúncias cíveis contra os vereadores, à época, Paulo Siufi e Edson Shimabukuro, por não encontrar indícios da obtenção de vantagens indevidas por parte deles. Além de Puccinelli, Siufi e Shimabukuro também tiveram seus recursos acatados pela pela 1ª Câmara Cível do TJMS.

A denúncia apontava André Puccinelli como um dos mandantes do esquema de cassação de Bernal, imputando a ele, por exemplo, promessas de apoio partidário aos políticos envolvidos.

O ex-governador já havia negado as acusações e segundo a defesa dele, as acusações se mantiveram restritas ao âmbito da atuação política.