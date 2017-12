Puccinelli confirma que é pré-candidato ao governo do Estado pelo MDB

Divulgação/MDB Anúncio da pré-candidatura foi feito após reunião de cúpula do partido

O ex-governador André Puccinelli confirmou sua pré-candidatura ao Governo de Mato Grosso do Sul na manhã de hoje (22), na sede regional do agora rebatizado MDB, em Campo Grande. Além de confirmar que vai correr a vaga de chefe do Executivo Estadual, Puccinelli confirmou a manutenção de nomes como o de Simone Tebet e Waldemir Moka para o Senado, e de Márcio Fernandes como deputado estadual.

O ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República, Carlos Marun, participou do evento de anúncio de candidatura de Puccinelli, antes de seguir para agenda na Prefeitura de Campo Grande.

“Os companheiros do MDB me fizeram aceitar a indicação de meu nome como pré-candidato a governador de Mato Grosso do Sul. Vamos fazer uma campanha ética, vamos fazer uma campanha voltada para o futuro do Estado. O trabalho começa agora! Vamos fazer um plano de governo moderno e voltado para o futuro e vamos buscar alianças com todos aqueles que queiram o bem de Mato Grosso do Sul”, diz o pré-candidato, em mensagem dirigida aos eleitores.

Puccinelli é ex-prefeito de Campo Grande por duas vezes, ex-deputado estadual e ex-deputado federal. No início deste mês, ele foi confirmado ainda como presidente estadual da legenda.