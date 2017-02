“PTB vai ter candidatos à majoritária”, diz Nelsinho Trad sobre 2018

Natália Moraes/Capital News Plano para 2018 é fortalecer o PTB, diz Nelsinho Trad

De olho em 2018, o ex-prefeito da Capital e presidente regional do PTB, Nelsinho Trad declarou que agora o foco é fortalecer o partido e deixá-lo pronto para enfrentar as eleições. Ele participou da primeira sessão ordinária do ano na Assembleia Legislativa nesta terça (7), onde o primo, o ex-vereador Paulo Siufi (PMDB) foi empossado deputado estadual.



Trad adiantou à imprensa que o PTB terá candidatos à majoritária em 2018. “O quadro político que se desenhou do resultado das eleições que se passaram credencia o PTB a isso, nós temos legitimidade pra buscar isso”.

Entre os possíveis aliados, ele admitiu que tem conversado com o grupo do deputado federal Zeca do PT. No ano passado, Zeca declarou apoio no segundo turno à candidatura do irmão de Nelsinho, Marquinhos Trad (PSD) que se elegeu prefeito de Campo Grande. , disse Trad.

Deurico/Arquivo Capital News Nelsinho Trad e Zeca do PT

Zeca do PT é o principal nome do Partido dos Trabalhadores para o Senado Federal. Conforme apurado pelo Capital News, ele também já teria declarado possível aliança política com Nelsinho, nome forte para a disputa. Em 2018, serão duas vagas a serem disputadas: do senador Waldemir Moka (PMDB) e de Pedro Chaves (PSC) – que é suplente do senador cassado Delcídio do Amaral (sem partido).



Os nomes de Nelsinho e Zeca seriam os preferidos do eleitorado campo-grandense no Senado. Eles ocupam, respectivamente, o 1º e 2º lugar, conforme apontou o Instituto de Pesquisas de Mato Grosso do Sul Ltda. (Ipems), que ouviu 400 pessoas entre os dias 19 a 21 de dezembro do ano passado.



“É mais do que natural que a gente continue a estreitar esse diálogo pra gente ver o que vai acontecer daqui a um ano”, disse Trad, que também disse que o partido terá um nome para disputar a chefia do Executivo Estadual com o governador Reinaldo Azambuja (PSDB).



Para fortalecer o partido, Trad citou que após o Carnaval, ele continuará as articulações políticas nos municípios do interior, para verificar os diretórios municipais a partir do resultado da eleição de 2016.