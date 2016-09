PTB ganha direito de alterar estatuto e candidatos não são impugnados

O TSE (Tribunal Superiro Eleitoral) foi unânime em aprovar o pedido feito pelo PTB (Partido Trabalhista Brasileiro) a questão do prazo de filiação partidária, que devido a Reforma Eleitoral, Lei nº 13.165 havia sido prejudicada.

José Cruz/Agência Brasil Gilmar Mendes favorece pedido de alteração no estatuto do partido e relaxa impugnações no Estado

O ministro Gilmar Mendes, relator do processo, estabeleceu facultado ao partido político fixar em seu estatuto prazos de filiação partidária superiores aos especificados na lei, com vistas à candidatura a cargos eletivos. Enquanto o parágrafo único do citado artigo define que os prazos de filiação partidária fixados no estatuto do partido, com vistas à candidatura a cargos eletivos, não podem ser alterados no ano da eleição.

“Com base na compreensão sistemática dessas regras, bem como no Direito Constitucional e elegibilidade, a Lei dos Partidos Políticos veda que, no ano das eleições, o estatuto seja alterado para aumentar o prazo de filiação partidária fixado em lei, não proibindo a redução quando a modificação simplesmente busca a compatibilização à novel legislação eleitoral, editada e promulgada em conformidade com o artigo 16 da Constituição Federal [que trata da anterioridade de um ano da lei que altera o processo eleitoral”, ressaltou o relator.

Mendes também esclareceu que caso negado o partido seria sériamente prejudicado. No Estado, a Justiça Eleitoral indeferiu o registro de 25 candidatos a vereador, inclusive o da chapa que concorre à Prefeitura de Bela Vista pela legenda.

No Estado o presidente estadual do Partido, Nelson Trad Filho, não foi encontrado até a publicação desta para expor a posição.

Deurico Brandão Nelsinho comemora e declara que justiça foi feita

Segundo o presidente estadual do PTB/MS, Nelson Trad Filho, a decisão foi unânime. "Sempre confiamos na justiça. De agora em diante, nossos candidatos estão livres e liberados para a difícil jornada na busca pela vitória nas eleições municipais em todo Mato Grosso do Sul. Avante PTB", completou o presidente.