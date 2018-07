PT confirma Humberto Amaducci como candidato a governador

Andréia Cercarioli/Divulgação Encontro do partido foi realizado no auditório da Fetems, em Campo Grande.

O Partido dos Trabalhadores (PT) anunciou neste sábado (28) em Campo Grande, durante a convenção, a candidatura de Humberto Amaducci ao governo de Mato Grosso do Sul. A candidata a vice-governadora é Luciene Maria da Silva. A legenda ainda apresentou os nomes que devem pleitear vagas no Legislativo estadual e federal.

Os partidos têm até o dia de agosto para fechar as atas e o registro na Justiça Eleitoral deve ser feito no dia 15 de agosto. O PT confirmou a candidatura do ex-governador Zeca do PT para o senado. Para o cargo de deputado federal são 16 candidatos e para deputado estadual são 34.

Com com a aprovação de delegados da legenda de Campo Grande e do interior do Estado, os nomes foram aprovados e caberá à Executiva os ajustes na lista final. Durante a convenção, o nome do ex-presidente Luiz Inácio da Silva como única opção do partido para concorrer à Presidência da República. No dia 15 de agosto, a candidatura será registrada em ato que será realizado em Brasília (DF). A militância de Mato Grosso do Sul foi convocada a participar do evento.

Segundo o candidato, seu plano de governo foca na distribuição de recursos entre os setores. Humberto foi prefeito de Mundo Novo, no sul do estado, em 2000, 2004 e 2012. Luciene Maria da Silva é advogada e professora de geografia, atuando em Três Lagoas.

O encontro do partido foi realizado no auditório da Fetems, em Campo Grande. Centenas de militantes iniciaram mobilização no local às 8h deste. Apoiados pelo movimento sindical, militantes de municípios como Dourados, Corumbá, Três Lagoas e Anastácio vieram em caravana para a Capital.

O candidato da sigla, além de lideranças do PT no Estado chegaram ao local por volta das 9h. Participam da convenção os deputados federais Vander Loubet e Zeca do PT, além do deputados estaduais Cabo Almi e Pedro Kemp.