PSDB realiza Fórum da Região Sudoeste nesta sexta-feira

Divulgação/Assessoria Governador Reinaldo Azambuja e prefeito de Aquidauana Odilon (PSDB), que vai sediar o fórum

O PSDB-MS realizará nesta sexta-feira (23( o Fórum da Região Sudoeste. O evento contará com a presença do Governador do Estado, Reinaldo Azambuja, do presidente estadual do partido, deputado Beto Pereira, além de representantes políticos e a população.

O evento será realizado na Associação Recreativa Paraguaia de Aquidauana (Arpa), na rua Treze de Junho, em Aquidauana.

O último Fórum do PSDB, realizado no dia 10 de março, reuniu os municípios do Vale do Ivinhema e teve a participação de mais de 1.200 pessoas, com a presença de mais de 30 prefeitos, 150 vereadores, deputados estaduais e federal de diversas siglas partidárias.