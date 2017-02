PSDB quer presidência da comissão mais disputada da Casa de Leis

Natália Moraes/Capital News Beto Pereira apresenta à Mesa Diretora lista com indicações do bloco do PSDB, PR, DEM, PSC e SD

Mais importante da Casa de Leis, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final (CCJR) já tem a indicação dos nomes dos cinco deputados que devem integrá-la.



Para compor a comissão, foram indicados os nomes de Beto Pereira e Rinaldo Modesto, pelo bloco do PSDB, Lídio Lopes e Renato Câmara, pelo bloco do PMDB, e Pedro Kemp, pelo PT.



Na sessão desta terça-feira (14), o deputado Beto Pereira entregou para a Mesa Diretora as indicações do bloco do PSDB, PR, DEM, PSC e SD que irão integrar as comissões.



O parlamentar será o nome do PSDB para disputar a presidência da CCJR. Caso ele fique com o cargo, será um fator positivo para o governo Reinaldo Azambuja (PSDB), devido à apresentação do projeto de reforma administrativa no estado para Casa de Leis, que deverá ser encaminhado até esta quinta-feira (16).

Como todos os projetos passam pelo crivo da CCJR – por isso é a comissão mais disputada pelos parlamentares – o nome de alguém do governo pode facilitar a aprovação do projeto de Azambuja.



Após a indicação dos membros de cada comissão, os integrantes se reúnem para definir quem ficará na presidência, além de outros cargos.



Conforme declarou o presidente da Casa de Leis, deputado Junior Mochi (PMDB), os parlamentares tem até quinta-feira para formalizarem as indicações de cada comissão, com os respectivos líderes.