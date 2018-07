PSB confirma aliança com os tucanos e vai apoiar a reeleição de Reinaldo

O PSB confirmou apoio ao PSDB e ao pré-candidato tucano, governador Reinaldo Azambuja. A decisão foi tomada e anunciada na convenção estadual nesta quarta-feira (25), em Campo Grande. Durante a convenção, o partido anunciou que o principal objetivo é ampliar o espaço da legenda em Brasília.

Durante a convenção, o vice-presidente estadual da legenda, Aloísio São José afirmou que “o partido conseguiu transpor a crise política vivida, sem sofrer nenhum problema nesse sentido. São José falou ainda em união para garantir a reeleição do deputado federal Elizeu Dionisio e “para manutenção dos ideais que diferenciam o PSB de outros partidos”.

O governador Reinaldo Azambuja esteve na convenção realizada em um hotel de Campo Grande. “O Elizeu faz parte da nossa base, ele tem ajudado a construir, na bancada e no governo federal, as prioridades. Então, a gente a gente mantém isso. Essa aliança hoje aqui mostra que a gente tem uma grande afinidade”, disse Reinaldo. “Aliança política se faz com quem a gente gosta e com quem gosta de você”, completou o governador.

“A gente mantém a nossa transparência e, sobretudo a nossa, a nossa coerência política em buscar um ideal comum. A transparência e a postura pública, eu acho que vão falar muito alto nessa eleição que é a proposta ligada à prática. O Reinaldo mostrou que dá pra fazer a proposta e dá para cumprir”, afirmou Elizeu Dioniso, presidente estadual da legenda. “Vamos reeleger o Reinaldo e garantir o nosso espaço na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa para dar continuidade a esse trabalho”, sentenciou dirigente da sigla.

Assessoria/Divulgação Depois de fechar aliança com tucanos, Dionisio disse estar confiante na reeleição