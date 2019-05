Protesto na Câmara Municipal de Coxim pede o afastamento do prefeito Aluizio São José

Valdeir Simão/Diário X Servidores públicos cobram fiscalização dos vereadores

Nesta terça-feira (21), durante a sessão ordinária da Casa de Leis, servidores públicos municipais de Coxim, estiveram presentes munidos de faixas com dizeres solicitando o afastamento do prefeito Aluizio São José e realizando cobranças com relação aos pagamentos dos salários. Durante a sessão também foram discutidos e aprovados, dois projetos de Lei Complementar, encaminhado pelo prefeito Aluizio São José (PSB), que reajusta o salário dos funcionários do poder Executivo do município.

Presidida pelo vereador Vladimir Ferreira (PT), houveram ainda durante a sessão, De acordo com o Diário X, vários momentos onde os ânimos e a tensão aumentaram, com vaias e gritos, sendo necessário o uso da campainha de alerta do plenário, para que a ordem fosse restabelecida e os vereadores conseguissem prosseguir com os discursos.

Ainda conforme o site Diário X, os servidores públicos municipais de Coxim pedem o afastamento do prefeito Aluizio São José, com a apresentação de faixas com os dizeres: Afastamento do Prefeito Já! Cadê Meu Pagamento? Queremos Fiscalização Já!

Os servidores municipais estavam vestindo camisetas com a mensagem: "Contra a omissão vote com Prestígio na próxima eleição". Tabletes de chocolate da marca Prestígio também foram distribuídos para os vereadores. Essas ações onde os manifestantes utilizaram o chocolate Prestígio, foram para contrariar o que um site do município de Coxim publicou, demonstrando que o presidente do Sindicato dos Servidores e Funcionários Públicos Municipais de Coxim, Paulo Monteiro, desfruta de prestígio, respeito e credibilidade com a sua categoria.

De acordo com o texto do projeto aprovado durante a sessão ordinária desta terça-feira (21), o reajuste salarial do funcionalismo público de Coxim foi aprovado com a seguinte redação:

- Projeto de Lei Complementar nº 01/2019, que reajusta em 4,17% (quatro vírgula dezessete por cento), a partir do mês de dezembro de 2019, para o pessoal administrativo.

- Projeto de Lei Complementar nº 02/2019, que reajusta em 4,17% (quatro vírgula dezessete por cento), os vencimentos dos professores N-I, retroativo ao mês de janeiro de 2019 e em 2,17% (dois vírgula dezessete por cento) os vencimentos do magistério municipal a partir do N-II, retroativo ao mês de janeiro de 2019, e a partir de outubro de 2019 em 2,00% (dois por cento).

Antes de terminar a sessão, os servidores públicos municipais de Coxim deixaram o plenário, com gritos de greve, concentrando-se na frente da Câmara Municipal de Coxim.

A Polícia Militar e seguranças de uma empresa terceirizada acompanharam a sessão, mantendo a segurança e a ordem no local. Foram registrados agressivos discursos entre os vereadores, representantes do sindicato e servidores. No entanto, nenhuma ocorrência foi registrada.