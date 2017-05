Projeto que valoriza imóveis históricos de Campo Grande é aprovado na Câmara

Tamanho do texto

Divulgação/Assessoria Vereador Otávio Tra estava a frente do projeto

Na manhã desta quinta-feira (4), foi aprovado em sessão ordinária na Câmara dos Vereadores, o projeto de valorização ao Patrimônio Historico e Cultural de Campo Grande. De acordo com o vereador Otávio Trad, que está a frente do planejamento, permite que esses locais se torne ambientes para atrações culturais e turisticos da cidade.

O texto já havia sido aprovado em primeira votação em sessão ordinária anterior, e na manhã de hoje (4) foi novamente colocado para analise e aprovado por todos os parlamentares presentes.

Para o verador, a aprovação do projeto vai permitir que esses locais tombados como patrimônio histórico sejam preservados e ultiliados para atrações culturais, ofederendo lazer para a população.

Conforme o projeto, durante sete dias, no mês de agosto, serão realizadas palestras e oficinas em escolas da Rede Municipal (Reme) para apresentar os alunos os imóveis e bens que constituem como tombamento histórico, e informado que serão desenvolvidos atividades históricos nesses locais.

Como forma de ampliar o projeto, Otávio Trad sugeriu ao presidente da Câmara, o verador João Rocha (PSDB) que sejam desenvolvidas exposições de artes na Casa de Leis durante a Semana de Valorização do Patromônio Historico e Cultural de Campo Grande, a fim de levar estudantes do ensino municipal para conhcer mais sobre historias do local. Em breve a programação deverá ser divulgada.