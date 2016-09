Projeto que incentiva empresas a doar alimentos é aprovada pelos deputados

Durante a segunda votação, os deputados aprovaram o projeto que incentiva empresas, como supermercados, restaurantes e comércios a doar alimentos para instituições ou pessoas carentes a fim de evitar o desperdício e para que as empresas tenham o selo de empresa consciente.



As empresas que tiverem interesse poderão doar alimentos para entidades, associações e instituições que atendem o público carente, assim como para pessoas necessitadas que forem inscritas no programa, conforme informações do autor do projeto, deputado Flávio Kayatt (PSDB).



Já os restaurantes que não consumirem todo o alimento do dia também poderão fazer doação, mas quem receber deve assinar uma declaração, fazendo a discrição dos alimentos. Dessa forma a empresa entra para o selo de estabelecimento consciente que será concedido anualmente na Assembleia Legislativa.



O governo terá um prazo de 60 dias para regularizar o processo.