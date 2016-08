Projeto que cria Fundo de desenvolvimento da Fundersul é aprovado por deputados

Victor Chileno/Assembleia Legislativa Os deputados estaduais discutiram três projetos nesta manhã

Aprovado nesta terça-feira (30), durante sessão na Assembléia o Projeto 1963/1999, que cria o Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviários do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundersul) que visa beneficiar áreas urbanas além do sistema rodoviário do Estado.

Com a alteração da proposta, o Estado poderá utilizar os recursos do Fundersul também para projetos de melhoramento asfáltico de rodovias estaduais e de vias públicas urbanas, inclusive de drenagem e outros serviços complementares, não previstos atualmente.