Projeto de reforma previdenciária de servidores estaduais será discutido em 2017

Deurico Ramos/Capital News Para Riedel, reforma da previdência precisa ser discutida para não tirar capacidade de custeio do Estado

O secretário estadual de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, em entrevista ao Bom Dia MS, da TV Morena, declarou nesta quinta-feira (22) que a reforma previdenciária será discutida em 2017, mas que ainda não há nada concreto sobre o tema.



“Temos que equilibrar a previdência em Mato Grosso do Sul, em 2016, o Estado colocou mais de R$ 730 milhões para manter esse equilíbrio. Isso tira a capacidade de investimento, de custeio do Estado. Nós temos que encontrar os mecanismos juntos com os servidores para equilibrar a previdência”, disse Riedel.



Ele avalia que, mesmo com política de incentivos e ambiente de negócios criado, Mato Grosso do Sul enfrentará baixo crescimento econômico em consonância com a situação do país nos próximos meses. Assim como o Governo Federal está implementando medidas econômicas, isto pode se refletir no Estado. A discussão da reforma da previdência será feita neste cenário de refração da economia.



“Em 2017, o crescimento da arrecadação do ICMS [Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços] foi de 17%, no ano seguinte de 13%, mas em 2015 caiu para 2,74% e nós devemos fechar 2016 abaixo dos 3%. Precisamos, por isso, ter muito cuidado para não aumentar os gastos públicos acima do crescimento da arrecadação, comprometendo o equilíbrio financeiro de Mato Grosso do Sul”, declarou o secretário.

Wendell Reis/Capital News Deputados enfrentaram protesto durante votação

Apesar da declaração do secretário, a discussão da reforma da previdência e outras medidas econômicas provavelmente enfrentarão fortes críticas. Somente ontem, durante sessão na Assembleia Legislativa, deputados foram vaiados em decorrência da aprovação de dois projetos de leis enviados pelo Governo do Estado: um autoriza a renegociação da dívida de MS com a União e o outro muda regras para pensão.



Os servidores protestaram principalmente contra o PL sobre a renegociação da dívida, que na visão deles será um instrumento para cortar direitos sociais. Eles temem que o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) use o projeto como justificativa para não dar reajuste salarial. Os manifestantes fizeram barulho, com gritos em repúdio aos parlamentares. “O deputado, o povo irá pra rua e a culpa vai ser sua”, disseram.