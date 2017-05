Projeto de Lei sobre renegociação de dívidas da EMHA será votada nesta terça-feira

Deurico Ramos/Capital News Projeto de Lei Complementar n° 524/17será discutido nesta terça-feira

Nesta terça-feira (09), às 9h, será votado pelos vereadores na Câmara Municipal o Programa “Viver Bem Morena”, que vai abordar a renegociação de dívidas junto à Agência Municipal de Habitação (EMHA). O Projeto de Lei Complementar n° 524/17 é de autoria do Poder Executivo Municipal.



A reestruturação do Partido Trabalhista do Brasil, também será discutida na sessão. O partido, que passará a se chamar “Avante” terá a presença do presidente regional do PT do B, Morivaldo Firmino de Oliveira e o presidente municipal, Vinícius Leite Campos. O convite foi feito pelo vereador Pastor Jeremias Flores.