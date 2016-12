Projeto contra Uber pode ser arquivado na Câmara Municipal

Deurico/Capital News Alex do PT é um dos autores do projeto de lei

A proposta que proíbe o serviço Uber em Campo Grande poderá ser arquivada. O projeto de lei ainda tramita nas comissões permanentes da Câmara Municipal e pode não haver tempo hábil para votação em plenário antes do recesso parlamentar. Além disso, a Câmara Municipal pode preferir deixar o tema para ser discutido com o prefeito eleito Marquinhos Trad.



Segundo um dos autores do projeto, o vereador Alex do PT, o assunto foi amplamente discutido, principalmente com os taxistas, que são contra a proposta. Ele considera o serviço ilegal porque os motoristas do sistema Uber não precisam de alvará e nem arcar com os diversos tributos.



A proposta também é de autoria da vereadora Luiza Ribeiro (PPS).

Saiba mais

Bernal defende uso de táxi e mototáxi e confirma fiscalização contra Uber

Motoristas do Uber irão aceitar dinheiro como pagamento na Capital