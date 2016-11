Procuradores da Lava Jato ameaçam renunciar

Tamanho do texto

Em reação à votação na madrugada, os procuradores da Operação Lava Jato afirmaram nesta quarta-feira (30) que podem renunciar coletivamente caso a proposta de abuso de autoridade entre em vigor.



A emenda com a possibilidade de punição de magistrados e integrantes do Ministério Público por crime de abuso de autoridade foi inserida no texto das dez medidas contra a corrupção pela Câmara. A medida é vista como uma retaliação à investigação.



"Vamos renunciar coletivamente à Lava Jato caso essa proposta seja sancionada pelo presidente", afirmou o procurador da República, Carlos Fernando Lima.