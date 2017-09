Procurador e advogado do grupo JBS vão depor para CPMI na quarta-feira

Roque de Sá/Agência Senado A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) da JBS é relatada pelo deputado Carlos Marun (PMDB-MS)

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) da JBS, relatada pelo deputado Carlos Marun (PMDB-MS), ouvirá na quarta-feira (27) o procurador da República Angelo Goulart Villela e o advogado do grupo JBS Willer Tomaz de Souza. A reunião está marcada para as 9h.



Nesta terça-feira (26), os integrantes da CPMI se reúnem às 14h30 para apreciação de requerimentos, entre eles, os que pedem a transferência dos sigilos bancário e telefônico e também eletrônico dos e-mails enviados e recebidos pelo ex-procurador da República Marcello Miller.



Serão analisados ainda requerimentos sobre os dados telefônicos, com o registro e a duração de todas as ligações (originadas e recebidas) do diretor jurídico da JBS Francisco de Assis e dos celulares do empresário Joesley Batista e do executivo da J&F Ricardo Saud.



Ainda devem ser votados pedidos de levantamento detalhado de todos os empréstimos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) às empresas do Grupo J&F; análises de risco junto ao Banco Central, decorrentes dos empréstimos; e o levantamento de todas as operações de câmbio realizadas por essas empresas.



Primeiros convocados

O procurador do Ministério Público Federal Angelo Goulart Villela foi convocado a depor na CPMI por ter sido acusado de vender informações aos donos da JBS em troca de suborno, o que levou à sua prisão, em 18 de maio de 2017, durante a Operação Patmos, deflagrada pela Polícia Federal.



O outro convocado, o advogado Willer Tomaz de Souza, foi denunciado por Joesley Batista, durante colaboração premiada, como cooptador do procurador Angelo Goulart para agir como infiltrado na força-tarefa da Operação Greenfield - que investigou desvios dos fundos de pensão - em troca de recebimento de suborno com origem na empresa JBS. A reunião será na sala 2 da Ala Senador Nilo Coelho.