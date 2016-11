Procurador da Câmara consegue habeas corpus e é solto depois de ficar 46 dias preso

Deurico/Capital News/Arquivo Scaff deixou a cela no comando da PM na noite de terça-feira

O procurador da Câmara de Campo Grande, André Luiz Scaff, teve pedido de habeas corpus aceito pela 1ª Câmara Criminal do TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul) e foi solto na noite de ontem (22) depois de passar 46 dias preso.



Acusado de envolvimento em esquema de corrupção e lavagem de dinheiro, Scaff foi detido no dia 8 de outubro e ficou recolhido no Presídio de Trânsito de Campo Grande, de onde foi transferido no dia 9 de novembro para uma cela especial no Comando da Polícia Militar, que fica no Parque dos Poderes.



Scaff é investigado pelo Gaeco (Grupo de Repressão e Atuação Especial contra o Crime Organizado), braço do MPE (Ministério Público Estadual), por suposto envolvimento em esquema de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, associação criminosa e falsidade documental no âmbito da Operação Midas, que está em sua segunda fase.



O processo em desfavor do procurador tramita na 3ª Vara Criminal de Campo Grande em sigilo e apura crimes de organização criminosa. investigação do MPE apontou que Scaff tem 96 imóveis e o patrimônio não seria compatível com a renda dele.