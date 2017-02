Prioridade do Congresso é reformar ensino, previdência e leis trabalhistas, diz Pedro Chaves

Ao participar da solenidade de abertura dos trabalhos em Brasília nesta quinta-feira (2), senador Pedro Chaves (PSC/MS) disse que a prioridade do Congresso Nacional no ano legislativo é apreciar e votar três propostas: reformas do Ensino Médio, Previdência e Trabalhista.



Conforme o senador, as propostas vão impactar diretamente no cotidiano dos brasileiros. “Esses temas, sem sombra de dúvida, vão dominar os debates no Senado e na Câmara nos próximos meses, mobilizando a atenção não só de deputados e senadores, mas do governo e de toda a população”.



Ele disse que ainda na primeira quinzena de fevereiro, deve ser votado o Projeto de Lei de Conversão 34/2016, que deriva da Medida Provisória 746 e trata da Reforma do Ensino Médio, da qual é relator. “A ideia é aprová-lo rapidamente, para que as mudanças comecem a ser implantadas ainda este ano”.



Quanto aos outros projetos, ele disse que devem ser votados rapidamente. “Enquanto isso a Câmara inicia o debate sobre a Reforma da Previdência, que depois chegará ao Senado. A Reforma Trabalhista será enviada pelo governo ao Congresso na forma de projeto de lei, para tramitar em regime de urgência”, adiantou o senador.



A abertura dos trabalhos legislativos ocorreu após a eleição do presidente do Senado e da Câmara. Na ocasião, respectivamente, Eunício Oliveira (PMDB-CE) foi eleito e Rodrigo Maia (DEM-RJ) reeleito.