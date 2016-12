Prioridade de Marquinhos é “colocar a cidade em ordem”

Tamanho do texto

Deurico/Capital News Marquinhos apresentou aos vereadores eleitos o projeto, que será votado ainda neste domingo (1º)

O prefeito eleito Marquinhos Trad (PSD) apresentou um projeto que propõe uma reforma administrativa no Executivo para a Câmara Municipal nesta sexta-feira (30). O objetivo da proposta é a contenção de gastos.

Deurico/Capital News Reforma administrativa será feita para conter gastos, declarou o prefeito eleito

Conforme Marquinhos, entre as medidas, está o corte de comissionados – 30% dos cargos, distribuídos em todas as secretarias serão extintos. Segundo o prefeito eleito, hoje, são aproximadamente mil comissionados e com a reforma serão mantidos em torno de 600 a 700. “Para alguns serviços, nós vamos precisar nomear, mas será em número inferior ao atual”, declarou.

Entre outras medidas, estão a redução das 13 secretarias para 11, além da diminuição do número de fundações, agências e institutos, que eram 10 e agora são oito. “Fizemos o que a população pede pra gente. A intenção é fazer uma nova gestão para que Campo Grande volte a crescer”, disse Marquinhos. Ele explicou que a prioridade para a gestão em 2017 é “colocar a cidade em ordem”.

Deurico/Capital News Vereador João Rocha disse que projeto foi "bem recebido" na Casa de Leis

Marquinhos levou o projeto antes de ser empossado prefeito de Campo Grande, o que ocorrerá neste domingo (1º). A intenção é que os vereadores votem a reforma administrativa no mesmo dia, após a eleição da Mesa Diretora que comandará a Casa de Leis para a próxima legislatura.

O projeto deve ser aprovado, já que conforme o presidente da Câmara, João Rocha (PSDB), ele foi bem recebido pelos vereadores. “Acho extremamente positiva primeiro a atitude do prefeito, mostrando como tem que ser o relacionamento entre Executivo e o Legislativo, mostrando a vontade política de acertar”, declarou. Ele avaliou a proposta como “bem elaborada tecnicamente”.

Deurico/Capital News Secretário Luiz Fernando Buainain (Sedesc)



Para discutir o projeto, estiveram presentes no plenário da Câmara a vice-prefeita eleita Adriane Lopes (PEN), os vereadores eleitos e membros que formam o futuro secretariado, como o secretário da pasta de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Ciência, Tecnologia e Agronegócio (Sedesc), Luiz Fernando Buainain. Ele declarou que Marquinhos procurou fazer uma reorganização da gestão. "Avalio a estruturação como muito boa", finalizou.