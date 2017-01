Primeiro escalão de Marquinhos é empossado

Diogo Gonçalves/Prefeitura da Capital Equipe de secretários foi empossada na noite deste domingo no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo

A equipe de secretários do prefeito Marquinhos Trad (PSD) foi empossada na noite deste domingo (1º) em solenidade no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo. Eles comandarão as secretarias, fundações e demais autarquias da administração municipal no período de 2017 a 2020.

Segundo o prefeito, os secretários foram escolhidos com o critério técnico para comandar as 11 secretarias, a Controladoria Geral do Município e demais autarquias. Todos foram diplomados pela Justiça Eleitoral no dia 16 de dezembro.



Na mesma noite, foram empossados os 29 vereadores eleitos. Eles não participaram da posse do secretariado devido a votação da Mesa Diretora para comandar a Casa de Leis, que ocorreu no mesmo horário.



Confira o perfil dos secretários:



Agereg (Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Campo Grande): Vinícius Leite Campos

É graduado em direito, especialista em Direito Constitucional. Desde 2003, atua como advogado com ênfase em direito administrativo. Em outubro, foi nomeado superintendente do Departamento Nacional de Produção Mineral de Mato Grosso do Sul.



Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito): Janine de Lima Bruno

Engenheiro civil, especialista em engenharia de Trânsito. Trabalhou na Inspetoria de Engenharia, Arquitetura e Meio Ambiente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), foi diretor de Transportes da Agetran e chefe do setor de Planejamento da Secretaria de Planejamento da Prefeitura de Cajamar/SP.



Emha (Agência Municipal de Habitação de Campo Grande): Eneas José de Carvalho

É bacharel em Direito. Atua na Emha desde 2009, começou como assessor técnico, foi diretor de atendimento, passou a adjunto da pasta até chegar a presidência da Agência Municipal de Habitação.



Secretaria Municipal de Cultura e Turismo: Nilde Brun

Formada em Ciências Econômicas pela Faculdade Unidas Católicas de Mato Grosso e pós-graduada em Administração em Turismo e Hotelaria. Foi superintendente de Turismo na Secretaria de Estado da Produção e Desenvolvimento Sustentável e a primeira diretora-presidente da Fundação de Turismo do Estado.



Gabinete do Prefeito: Alex Oliveira Gonçalves

Advogado e chefe de gabinete desde o mandato de vereador do prefeito eleito de Campo Grande, Marquinhos Trad e foi um dos coordenadores da campanha a prefeito.



IMPCG (Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande): Lauro Davi

Professor aposentado da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), mestre em Educação. Foi deputado estadual e presidiu por 10 anos a Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores).



IMTI (Instituto Municipal de Tecnologia da Informação): Paulo Fernando Garcia Cardoso

Advogado, pós-graduado em Direito Processual Civil e assessor de Marquinhos desde 2011.



Planurb (Instituto Municipal de Planejamento Urbano): Berenice Maria Jacob Domingues

Advogada, especialista em gestão e direito ambiental e em gestão de cidades. Presidiu o Planurb de 2004 a 2008 e foi secretária de Assistência Social da Prefeitura de Campo Grande.



SAS (Secretaria Municipal de Assistência Social): Maria Angélica Fontanari de Carvalho

Formada em Direito, mestre em Educação e pós-graduada em Ciências Criminais e Gestão de Segurança. Faz parte do Conselho Estadual Antidroga, é professora universitária há 11 ano e escrivã de polícia do Garras.



Sedesc (Secretaria Mun. de Desen. Econômico, Turismo, Ciência e Tecnologia e Agronegócio): Luiz Fernando Buainain

Engenheiro civil e administrador de empresas, com MBA em gestão executiva e pós em administração. Presidiu a Associação Comercial de Campo Grande por seis anos e foi presidente nacional da Distribuidora Farmacêutica.

Diogo Gonçalves/Prefeitura da Capital ..



Segov (Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais): Antônio Cézar Lacerda Alves

É advogado e presidente regional do PSD. Atuou como conselheiro estadual da OAB/MS e foi professor universitário. Coordenou a campanha a prefeito de Marquinhos Trad.



Seintrha (Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Habitação): Rudi Fiorese

Engenheiro civil, foi gerente das áreas de Panejamento, Orçamento e Licitação da Cobel Construtora, onde atuou em várias obras de infraestrutura urbana. A partir de 2014, foi para a CCRMSVia trabalhar na Gestão das obras de Duplicação e Restauração da BR-163/MS.



Semad (Secretaria Municipal de Administração): Evelyse Ferreira Cruz Oyadomari

É graduada em educação física, com pós em Didática e Metodologia do Ensino Superior. Atuou como secretária de Estado de Gestão de Recursos Humanos de MS, diretora-presidente da Empresa de Gestão de Recursos Humanos e Patrimônio de MS e diretora do Departamento de Administração de Pessoal da Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura de Campo Grande.



Semadur (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano): José Marcos da Fonseca

Formado em Arquitetura e Urbanismo, com especialização em gestão regional e urbana. Em Campo Grande, foi secretário Municipal de Controle Urbanístico e secretário Municipal de Planejamento e Coordenação Geral.



Semed (Secretaria Municipal de Educação): Ilza Mateus de Souza

Pedagoga, especialista em metodologia do ensino superior e pós-graduada em gerência de cidade. Forte atuação em políticas sociais, com ênfase em educação. Atuação na função de coordenadora de Normatização das Políticas Educacionais (SED/MS), coordenadora-geral do PROJOVEM e secretária de Assistência Social da Capital de Mato Grosso do Sul por dois anos e meio e superintendente de Educação Infantil (SEMED/CG).



SEMSP (Secretaria Municipal de Segurança Pública): Valério Azambuja

Advogado, policial federal aposentado, trabalhou no Ministério da Justiça em Brasília e foi secretário de Segurança da Prefeitura de Campo Grande.



Seplanfic (Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Controle): Pedro Pedrossian Neto

Economista graduado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e mestre em economia política pela PUC-SP. Em 2014, foi secretário-adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Agrário, da Produção, da Indústria, do Comércio e do Turismo (SEPROTUR) e, no mesmo ano, foi membro do Conselho de Administração do SEBRAE.



Sesau (Secretaria Municipal de Saúde Pública): Marcelo Vilela

Médico urologista (FUNSAU/HUMAP-UFMS), doutor em Medicina pela Unifesp/SP, Postdoctoral Urologia Pediátrica pela UCSF/USA. Professor Adjunto FAMED UFMS; MBA em Gestão de Cooperativas Médicas pela FGV.



Procuradoria-geral do Município: Alexandre Ávalo

Advogado e consultor jurídico. Professor de Direito Processual e Constitucional (graduação e pós-graduação), na Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), Escola da Magistratura (ESMAGIS), entre outros. Pós-graduado em Direito Constitucional (PUC-RJ) e Direito Processual Civil (INPG). Pós-graduando em Direito Tributário (PUC-MG). Mestrando em Direito (UFMS).



Controladoria e Transparência Pública: Evandro Ferreira de Viana Bandeira

Advogado há 50 anos, foi o primeiro procurador judicial de Mato Grosso do Sul, indicado três vezes para ministro do STJ (Superior Tribunal de Justiça), tem vários trabalhos publicados e atuou como conselheiro estadual e federal da OAB.



Funesp (Fundação Municipal de Esportes): Rodrigo Barbosa Terra

Professor de Educação Física, mestre em Educação, doutor em Ciência do Exercício do Esporte. Presidiu a Fundação Estadual de Esporte e Lazer (Fundesporte) e foi secretário da Juventude, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso Sul.



Funsat (Fundação Social do Trabalho de Campo Grande): Cleiton Freitas Franco

Engenheiro eletricista e engenheiro de segurança do trabalho. Foi diretor financeiro da Eletroline por 14 anos, foi oficial da marinha por 11 anos e é professor universitário.



Superintendência de Comunicação: Gildo Andrade

Graduado em administração com ênfase em marketing, pós-graduado em MBA executivo em gestão de negócios, mestre em produção e gestão agroindustrial, professor universitário e consultor de marketing.