Primeira semana de dezembro tem Frente e posse de Comissão

ALMS/Cedida Semana da Câmara tem atividades agendadas até quinta-feira (7)

A primeira semana do mês de dezembro uma série de eventos no Parlamento Sul-mato-grossense. A segunda-feira (3) abre com mais uma sessão ordinária da 6ª edição do Parlamento Jovem, projeto promovido pela Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet.

Os deputados estudantes estão convocados das 14h às 17h, no Plenário Júlio Maia e farão um balanço de fechamento das atividades do ano, com a coordenadora da iniciativa, Cheila Vendrami. O mandato dos deputados estudantes é de dois anos e esta edição terá continuidade em 2019.

Na terça-feira (4) foi agendada uma reunião entre os deputados estaduais e uma equipe técnica do Governo do Estado, na sala da Presidência, às 8h30, para tirar dúvidas dos parlamentares em relação às matérias do Poder Executivo que tramitam em regime de urgência na Casa de Leis, para que sejam apreciadas antes do recesso legislativo. Dentre elas está o Refis, que trata da repactuação das dívidas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) com o Fisco Estadual.

Na quarta-feira (5), às 8h30, no Plenarinho Nelito Câmara, os deputados membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) se reúnem para análise dos projetos em tramitação na Assembleia Legislativa.

Ainda no dia 5 de dezembro, às 14h30 no mesmo local, está agendada a primeira reunião e posse dos membros da Comissão de Mediação de Conflitos em Defesa da Moradia Digna no Mato Grosso do Sul, criada após audiência pública proposta pelo deputado João Grandão (PT), em que o tema foi debatido – reveja clicando aqui.

Na quinta-feira (6), às 14h, o Plenarinho está reservado para a reunião da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, coordenada pelo deputado Renato Câmara (MDB).

Serviço: Os eventos na Assembleia Legislativa são gratuitos e abertos à população e à imprensa – no Bloco 9, do Parque dos Poderes.