Preso Gilmar Olarte decidi em renunciar ao cargo de vice-prefeito da Capital

Deurico/Arquivo Capital News Gilmar Olarte não tem escolha e opta em renunciar

Vice-prefeito, Gilmar Olarte (PROS), preso desde dia 15 de agosto apresentou carta de renúncia ao cargo de vice-prefeito no último dia 6 de setembro.

Advogado de defesa de Olarte, Jail Azambuja deve comprarecer à Câmara nesta quinta-feira (8), e após Casa de Leis ser notificada, o ritual faz com que o presidente da Casa leia o pedido e automaticamente Olarte é desligado do cargo.

Até a publicação desta o presidente da Casa ainda não havia sido notificado.

Com a renúncia, os processos contra Olarte voltam para o primeiro grau na Justiça estadual, o que permite mais uma instância para recursos, no caso o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Com tal medida ele pode tentar apresentar novo pedido para que responda fora da prisão.

Olarte foi afastado na operação Coffee Break, que denuncia compra de voto na cassação do prefeitoAlcides Bernal (PP), Gilmar Olarte está preso desde o último dia 15 de agosto, quando foi alvo da operação Pecúnia, ação do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) que investiga lavagem de dinheiro.