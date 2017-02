Presidente interino assume direção da Agepen

Governo do Estado Apresentação acontece nesta quarta-feira (8)

O agente penitenciário Aud de Oliveira Chaves, assume interinamente o cargo de diretor-presidente da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen). Nesta quarta-feira (8), será feita a apresentação às 9h, no Parque dos Poderes.



De acordo com a assessoria, o novo diretor-presidente declarou que assume a instituição com algumas metas prioritárias, entre elas a questão da ressocialização dos internos, que atualmente tem sido implementada no sistema penitenciário de Mato Grosso do Sul e é destaque nacional. “Essa é a primeira vez na história da Agepen que um servidor da carreira penitenciária assume a presidência. Por isso espero contar com o apoio de todos os colegas para realizar uma boa gestão, mesmo que interinamente”, destacou.



Desde 1999, Chaves é servidor da Agepen. Ingressou na carreira de agente penitenciário no ano de 2001, através de concurso público, na área de Segurança e Custódia. Formado em Tecnólogo de Segurança no Trabalho, possui especialização em Gestão Penitenciária e Gerenciamento de Crises, além de ter participado de diversos cursos de aperfeiçoamento na área penitenciária.