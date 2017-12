Prefeituras de MS perdem R$ 29 mi por quebra de acordo do governo

Divulgação/Assomasul Prefeitos chegaram a protestar em Brasília para pedir “socorro” financeiro

A Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul) divulgou nota de repúdio contra decisão do governo federal de não liberar o Auxílio Financeiro aos Municípios (AFM) de R$ 2 bilhões para prefeituras de todo país, que deveria ser repassado até quinta-feira (28). A expectativa era de que R$ 29 milhões fossem repassados aos municípios do Estado.

A entidade “manifesta seu total repúdio à falta de compromisso do Governo Federal em relação ao AFM (Auxílio Financeiro aos Municípios) de 2017, prometido pelo presidente Michel Temer neste mês de dezembro, na presença de representantes da Assomasul”, conforme o texto divulgado na página oficial.

“Em ato de completo desrespeito e descaso com as administrações municipais de todo o país, foi informado, nesta quinta-feira (28), que o repasse pactuado e reafirmado em diversas oportunidades pelo presidente da República, Michel Temer, não será repassado no exercício de 2017. O mais grave é que essa notícia foi dada justamente no dia em que estava previsto o depósito dos valores nos cofres municipais”, prossegue a entidade.

A Assomasul ressalta ainda que “essa atitude surpreendeu todos os prefeitos de MS e do Brasil, que confiaram na palavra e no compromisso do presidente, e fizeram seu planejamento de encerramento financeiro do ano contando com os recursos prometidos. A situação enfrentada pelos municípios é alarmante. Por isso, a Assomasul apoiará qualquer movimento contra esse ato leviano do Governo Federal com as administrações municipais”.

O sentimento que fica é o de revolta pela confirmação de que o auxílio financeiro, tão justo e necessário para os municípios e a população, está condicionado ao apoio político para aprovação da Reforma da Previdência. Os prefeitos e prefeitas de Mato Grosso do Sul não aceitarão calados esse ato de desrespeito. E a Assomasul será a voz desse grito de revolta que ecoa em cada município do de Mato Grosso do Sul.

O senador Raimundo Lira (PMDB-PB) se reuniu na quarta-feira (20), com o presidente da República, Michel Temer, para cobrar a liberação do valor de R$ 2 bilhões referentes ao AFM (Auxilio Financeiro aos Municípios) prometido pelo governo durante mobilização nacional promovida pela CNM (Confederação Nacional de Municípios), em novembro. As prefeituras de todo Brasil pediam a liberação de R$ 4 bilhões.

Após a reunião com o chefe do Executivo, o parlamentar publicou um vídeo em suas redes sociais para acalmar os gestores municipais que contam com o valor para fechar as contas municipais de 2017. “Eu tenho recebido ligações dos prefeitos a indagação se o recurso de R$ 2 bilhões de Auxílio Financeiro aos Municípios sairá ainda este ano. Hoje, estive reunido com o presidente Temer e ele me garantiu que o valor vai ser liberado até o final deste ano”, afirmou o parlamentar em vídeo.

No dia 13 de dezembro, durante reunião com mais de 300 prefeitos, Temer garantiu que os municípios iriam receber o AFM ainda neste mês de dezembro. Dos R$ 2 bilhões, os 79 municípios de Mato Grosso do Sul têm direito a pouco mais de R$ 29 milhões, segundo cálculos da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul).