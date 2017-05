Prefeitura suspende licitação para obras em torno do rio Anhanduí

Assessoria Prefeitura de Campo Grande Ernesto Geisel é uma das vias que mais "sofrem" com enchentes da Capital

A prefeitura de Campo Grande decidiu adiar as três licitações para obras na avenida Ernesto Geisel, no entorno do rio Anhanduí. Os encaminhamentos, que estão atrasados, eram para ser entregues no dia 17 de abril. Entre os objetivos,o projeto que acabar com o problema de enchente na região. O investimento será de R$ 57,7 milhões.



A informação foi publicada no Diário Oficial da Capital hoje (08), cita que a suspensão ocorreu licitatórios nos trechos Santa Adélia até a rua Abolição, da Abolição até Bom Sucesso e da Bom Sucesso até rua Aquário.



O rio Anhanduí é o principal curso de água da Capital e recebe as águas das bacias dos córregos Prosa e Segredo.