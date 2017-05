Prefeitura retoma construção de escola paralizada há 7 anos atrás

Divulgação/Assessoria Obras na escola estavam paralizadas desde 2011

A Prefeitura Municipal de Campo Grande retomou na tarde desta quarta-feira (3), a construção de uma escola municipal que estava com as obras paralizadas desde 2011. O prédio que fica localizado na região do Paulo Machado Coelho, tem capacidade de acolher 720 alunos.

A obra que foi reiniciada a seis anos atrás, teve que ser interrompida na gestao passada. Até o momento foram investidos R$ 3,2 milhões, mas segundo o saldo contratual, será usado R$ 1,4 milhão pata a construção de 2.651.56 metros qudrados. A construção foi orçadada em R$ 4.863.627,01.

Ainda de acordo com o cronograma da prefeitura, após concluída a etapa atual, será feito o piso no saguão de entrada, além do platio da grama no pátio. O projeto de prevenção a incêndio foi revisto para se adequar as novas regras da legislação e começa a ser executdo nos próximos dias.