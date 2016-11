Prefeitura pode ceder servidores para Casa da Mulher Brasileira não parar

Deurico/Capital News Prefeito Alcides Bernal garantiu que Casa da Mulher Brasileira não terá atendimento comprometido

O prefeito de Campo Grande, Alcides Bernal, afirmou, nesta terça-feira (29), que os atendimentos na Casa da Mulher Brasileira não serão comprometidos e que, se for necessário, irá ceder funcionários para prestar os serviços terceirizados realizados no local. A declaração à imprensa foi feita há pouco na Semed (Secretaria Municipal de Educação).



Nesta terça-feira (29), acabou o contrato da empresa que, por meio de 63 funcionários, presta serviços de telefonista, recepcionista, serviços gerais, copa e administrativos.



A Casa da Mulher é um espaço onde as mulheres sul-mato-grossenses podem receber atendimento humanizado e integrado, da Polícia Civil através da Delegacia Especializada de Atendimento às Mulheres (DEAM), Juizado Criminal, Defensoria Pública e Promotoria do Ministério Público.