Prefeitura e Câmara Municipal debatem “Promoção à Vida e Prevenção ao Suicídio”.

Divulgação/PMD Délia Razuk se reuniu com vereadores para debater o tema sobre prevensão sobre suicídio

A prefeita de Dourados, Délia Razuk (PR) recebeu na manhã de hoje (03), secretários, representantes da Guarda Municipal e vereadores municipais, para debater o tema “Promoção à Vida e Prevenção ao Suicídio”. O motivo da reunião foi uma troca de idéias sobre possíveis atividades que visa medidas de precaução.

A presidente da Câmara, Daniela Hall e os vereadores Braz Melo, Alan Guedes, Idenor Machado, Olavo Sul e Junior Rodrigues fizeram as explanações sobre os temas que foram de batidos no encontro. A prefeita pontuou sobre a importância do encontro que visa um maior foco na valorização à vida, junto a população douradense. Délia ainda mostrou aos vereadores estar à disposição para debates e apoio a atividades pertinentes.

“Considero muito importante estarmos reunidos aqui hoje para traçar meios de dizer não ao suicídio, que, infelizmente, tem ocorrido, principalmente entre os mais jovens. Vamos fazer o que estiver ao alcance nesse sentido e estruturar o que for possível”, citou.

De acordo com a vereadora Daniela Hall (PSD), que também mostrou preocupação com o assunto e que o tema pautado “foi um consenso de unir forças com o Executivo”.

Preocupado com a situação, Délia ressaltou que a prefeitura tem priorizado ações para fortalecer a reconstrução familiar. “Reestruturamos os parques, que é com certeza um atrativo para que a família se reúna nesses pontos e assim impacta em um maior convívio familiar. Também estamos investindo fortemente em cultura e esporte”, destacou.