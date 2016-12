Prefeitura diz que 13º de funcionários da Santa Casa será depositado em até 3 dias úteis

reprodução Repasses do Fundo Nacional de Saúde (FNS) do Governo Federal podem ser consultados

De acordo com nota da assessoria da Prefeitura divulgada nesta quinta-feira (22), o pagamento do décimo terceiro dos funcionários da Santa Casa será feito em dois ou três dias úteis pelo Município.



O Executivo confirma o recebimento dos repasses do Fundo Nadional de Saúde (FNS) do Governo Federal no dia 21 de dezembro, no entanto, explica que o dinheiro só será liberado em até três dias porque é uma “explicação bancária” do próprio Ministério da Saúde e varia conforme o banco.



“Como o banco utilizado pelo Fundo Municipal de Saúde é Caixa (Caixa Econômica Federal), somente no dia 26 de dezembro estará liberado para repasse aos hospitais conveniados”, conforme consta na nota.