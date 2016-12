Prefeitura de Bela Vista anuncia recebimento de R$ 25 mil da Câmara

Na quinta-feira (29) a prefeitura de Bela Vista, anunciou recebimento de R$25 mil referente a devolução de valor da Câmara Municipal a Prefeitura de Bela Vista. A decisão foi da mesa diretora do Legislativo, que considera a medida importante nesse momento difícil. O cheque foi entregue ao prefeito Douglas Gomes, que considerou o valor menor do que o esperado.

De acordo com assessoria da prefeitura, circulou na mídia que a câmara iria devolver em torno de R$ 100.00 (Cem mil reais), fato que criou expectativa.



Porém, quantia devolvida é R$75 mil menor do que o esperado, “essa pequena quantia a gente vai usar de foram responsável, ou seja, irei repassar para o Hospital São Vicente de Paulo, para ajudar no pagamento dos funcionários”, pontuou prefeito.



Para o prefeito Douglas Gomes, toda ajuda e bem vinda, mas esperava uma devolução maior. Com a queda da arrecadação que passamos no momento, estamos finalizando nosso mandato com responsabilidade e seriedade”, disse Gomes.



Atualmente, o repasse mensal do Executivo para o Legislativo é de mais de R$ 208.272,43 – (Duzentos e oito mil duzentos e setenta e dois reais e quarenta e três centavos). (Conforme informações no site Fronteira News).