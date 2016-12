Prefeitura da Capital tem R$1,8 milhões bloqueados em 5 contas

Divulgação Prefeitura de Campo Grande

Prefeitura de Campo Grande informa através de nota, que devido ao bloqueio das contas do município, determinado pelo desembargador Paschoal Carmello Leandro, a pedido do Hospital do Câncer Alfredo Abrão, cerca de 1.000 servidores acabaram não recebendo o seu 13º salário (número ainda em apuração).





A determinação do desembargador atingiu todas as contas da prefeitura, bloqueando um total de R$ 5.758.000,09, inclusive na destinada ao pagamento dos 13º salários dos servidores.



A procuradoria geral do município já está trabalhando para resolver a situação, segundo assessoria o bloqueio de aproximadamente R$ 1,8 milhões foi realizado em 5 contas do município, gerando interrupção no pagamento de contas e também do 13° salário que havia sido anunciado pelo prefeito.