Prefeitura arcará com R$ 209 milhões do Convênio feito pelo GISA

Deurico/Arquivo Capital News Prefeitura de Campo Grande terá que pagar conta do Gisa

A Prefeitura de Campo Grande emitiu uma nota nesta sexta-feira (9) responsabilizando o ex-prefeito Nelson Trad Filho (PTB), por mias um prejuízo para a população campo-grandense na área trabalhista ligado ao Gisa (Gerenciamento de Informações em Saúde), no valor de R$ 209.584,86 em que a prefeitura terá que arcar.

Como a empresa Telemidia & Technology não foi encontrada a prefeitura terá que arcar, segundo a assessoria de Alcides Bernal (PP).

Segue a nota na íntegra, emitida pela prefeitura:

"O escândalo do Gisa, protagonizado na administração Nelson Trad, segue dando prejuízos ao contribuinte campo-grandense, agora na área na área trabalhista.

Corre na Justiça do Trabalho o processo número 0001162-64.2013.5.24.0007, contra a empresa Telemidia & Technology Internacional, tendo o Município como corresponsável.

O valor ajuizado é de de R$ 209.584,86 e como a Telemidia não foi encontrada pela justiça, é o contribuinte de Campo Grande quem vai arcar com mais esse prejuízo causado pelo Gisa"

Gisa

Gisa (Gerenciamento de Informações em Saúde), contratado em 2008, por R$ 10 milhões pela prefeitura para que implanta-se o Cônvenio. O convênio feito pela prefeitura era para agendar consultas por telefone na rede pública. Com base no relatório da CGU (Controladoria-Geral da União), o Ministério da Saúde rescindiu o contrato do sistema e determinou a devolução do dinheiro.

Deveriam ser implantados 12 módulos, mas segundo levantamento da CGU, apenas dois estavam funcionando de forma plena e outros dois de maneira precárias, e mais um em vigor nas UBSF (Unidades Básicas de Saúde da Família).

