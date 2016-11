Prefeitos terão que planejar mais e gastar menos para evitar colapso, diz Reinaldo

O governador , Reinaldo Azambuja (PSDB) deixou uma mensagem de alerta aos prefeitos eleitos e reeleitos de Mato Grosso do Sul, durante evento que acontece nesta segunda-feira (28), na sede do TCE-MS (Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul), em Campo Grande. Na avaliação de Azambuja, os gestores terão que antecipar suas ações através de um planejamento sistémico e gastar menos para equilibrar as contas e evitar um colapso financeiro.



“O principal desafio é fazer uma analise profunda no que é possível reduzir gastos. Hoje, não existe mais espaço para um governo gastador que gera déficit nas contas e por consequência acarretam em juros altos prejudicando toda a população que tem que pagar essa conta”, disse.



Conforme o governador, os gestores devem se organizar e planejar, a fim de evitar problemas futuros. “Os prefeitos focam muitos nos primeiros meses de mandato, mas esquecem de pensar no ano seguinte, por exemplo, e é ai que nascem as dificuldades. Nós estamos imaginando um cenário pessimista, sem aumento de receita para os próximos anos. Até 2014, foi registrado um aumento ainda na economia, mas de lá para cá só houve retração e entramos na pior crise dos últimos 100 anos”, disse.



Azambuja voltou a reforçar que, graças a este pensamento, Mato Grosso do Sul vive uma realidade pouco mais confortável do que ao menos 20 estados do país que enfrentam dificuldades para cumprir com suas obrigações básicas, como pagamento dos servidores e fornecedores, por exemplo.



“Quando assumimos tivemos que tomar algumas medidas que não foram bem compreendidas. Mas, com planejamento e as ações adequadas conseguimos manter as contas equilibradas”, finaliza.